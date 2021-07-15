Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'da kısmi araç yoğunluğuna neden oldu.

YOĞUNLUK 2 KAT ARTTI

Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan kentte, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sonrası, bugünden itibaren Afyonkarahisar - Antalya ve Afyonkarahisar - İzmir çevre yolunda araç yoğunluğu oluştu. Düne göre çevre yollarında yoğunluk iki kat arttı.

Trafikte hafta sonuna kadar yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor.

Yaz tatili başladı, trafik kilitlendi Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldü.