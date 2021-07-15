Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu. Gurbetçi vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilini memleketlerine ya da tatil bölgelerinde geçirmek için yollara akın etti. Yoğunluğun Ankara-Samsun D-200 kara yolunda olduğu gözlendi. Kayseri-Ankara kara yolunda ise trafik sakin seyrediyor.

JANDARMA TÜRK BAYRAĞI DAĞITI

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, 85 uygulama noktasında 316 personelin katılımıyla uygulama noktalarında güvenlik tedbirleri aldı. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla jandarma ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, uygulama noktalarında sürücü ve yolculara, Türk bayrağı dağıttı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülerin de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı kavşaklar ise bariyerlerle kapatıldı, uyarı levhaları konuldu.

Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu Afyonkarahisar'da bayram tatili nedeniyle trafik oluştu

İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldü.