Kayseri Melikgazi'de 3 kişi otomobil alışverişi için buluştu. Fiyatta anlaşan alıcı, aracı oto ekspere göstermek istedi. Bunun üzerine 3 kişi otomobile atlayıp yola koyuldu. Germir Mahallesi, 474. Sokak üzerinde sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kanala düştü. Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza! Düğün yolu ölüm yolu oldu: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta otomobilin uçurumdan devrilmesi üzerine 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de feci şekilde hayatını kaybetti.
Film sahnesi gibi! Kaçarken kaza yaptı, araçtan indi vuruldu Adana'da taksicilik yapan şahıs, hasımlarının saldırmaya hazırlandığını gördüğü esnada kaçmaya çalışırken motosiklete çarptı, arabadan indiği sırada da bacağından vurularak yaralandı.