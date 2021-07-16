Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazilli’nin Kırsal Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinde başlayan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı. Saat 16:30’dan beri devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bu defa Karpuzlu’nun Gölcük Mahallesi kırsal alanında gece 2 ayrı noktada birden yangın çıktı.

KÖYLÜLER DE SEFERBER OLDU

Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylülerin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Havanın aşırı sıcak olması nedeniyle tarım ve fundalık arazilerdeki yangında ağaçlar cayır cayır yanarken köylüler de yangınları söndürmek için adeta seferber oldu. Karpuzlu’daki yangınların söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Zeytinburnu'nda yangın: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı Zeytinburnu'nda bir apartmanın girişinde bulunan depoda yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve apartmanda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını ABD’de en büyüğü Oregon'da olmak üzere, en az 10 eyalette şimdiye kadar 4 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen 60'tan fazla orman yangını çıktı. Arizona’da ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada onlarca evin kül olduğu ve binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bilim insanları, küresel ısınmanın şiddetlendirdiği büyük bir kuraklığın, yangınları daha da tehlikeli hale getirdiğini vurguladı.