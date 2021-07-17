Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Kastamonu'da meydana geldi. Ormandan topladıkları mantarları yiyen çift hayatını kaybetti. Çifti o halde bulan kızları kahroldu.

SABAH UYANMAYINCA FARK ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da akşam saatlerinde mantar yiyen Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı çifti, daha sonra uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde ise anne babasını uyandırmak için odaya giren çiftin kızı, anne babasının cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne ve babasının uyanmaması sonrasında durumu 112 ekiplerine bildiren kızın ihbarı ile eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Evbaşı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEMEDE MANTAR ZEHİRLENMESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İlk incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen Hasan Evbaşı ve Şerife Evbaşı’nın cenazeleri Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Topladıkları mantar, sonları oluyordu Samsun'da 3 kişi ormandan topladıkları mantarları yedi. Şahıslar, hastanelik oldu.

Doğada yetişen mantarları tüketmek ölümcül olabilir! Havaların ısınması ile beraber doğada çoğalan mantar sayısı zehirlenme vakalarını artırdı. Bilinçsiz tüketilen zehirli mantarlar ölüme bile götürebiliyor.