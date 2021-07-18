Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi Kaleiçi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğunluk oluşturdu.

Gündüz hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61 olarak kaydedildiği kentte sahillerde oluşan yoğunluk gece de devam etti.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise tarihi Kaleiçi'nde bulunan park ve kafeleri tercih etti.

Öte yandan farklı illerden gelen vatandaşlar Atatürk Caddesi, Akdeniz ve Yüzüncü Yıl bulvarlarında trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Kentte tedbirleri arttıran polis ve jandarma ekipleri, tatilcilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Bayramda Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aşabilir Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinde nüfusun 1 milyonu aşmasının beklendiği bildirildi.

Antalya'ya 26 günde 1 milyon 200 bin turist geldi Antalya'ya son 26 günde gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 200 bini aştı. En fazla turist 450 bine yakın sayıyla Rusya'dan gelirken, onu 190 bin kişi ile Ukrayna ve 187 bin kişi ile Almanya takip etti.