Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Türkeli, Bağlar, Ağlıboğaz, Tufanpaşa, Çanaklı mahallelerindeki su kesintisi vatandaşları çileden çıkardı.

Muhtarlar ile birlikte Türkeli Mahallesi'nde çamaşırları, bidonları ile toplanan vatandaşlar, su sorununun çözülmesini istedi.

Türkeli Mahallesi sakinlerinden Halim Dönmez, “48 saattir yüzümü yıkamadım, elimin kiri ile duruyorum. İnsanların suyu yok, pislik içinde. Kurbanlıkları yıkamaya damla suyumuz yok. Muhtarım Ahmet Aydın yetkililerin numarasını verdi. Zeydan Karalar'ı aradım, 3 numarasını aradım hepsi kapalı. Başkanı halk seçiyor, adamlar pazar günü telefonları kapatmış belki de tatil yapıyor. Gelin halkı dinleyin. Görevli müdürü aradım, 'Sizin için pazar günü Kozan’a geldim, ne yapabilirim' diyor. Bu bugünün su sorunu değil, dün değil öbür gün yapabilirlerdi” dedi.

HAFTALARDIR NE ÇAMAŞIR NE BULAŞIK YIKAYABİLİYORLAR

Vatandaşlar Meltem Eroğlan ise haftalardır makinada çamaşırların, bulaşıkların biriktiğini, çocuklarını bile yıkayamadıklarını ifade ederek, “Su veriyoruz diyorlar, su buraya gelene kadar tükeniyor diyorlar. Ankara’dan misafirlerimiz vardı resmen rezil olduk. Evin içine girilmiyor. En son tuvaletin resmini çekeceğiz. Bu bizim sorunumuz değil, buna çare bulacaklar” dedi.

Vatandaşlardan Akın Aktaş ise, dün bir cenaze olduğunu, gelen su tankerine tepkiler sonrası su aldıklarını ifade etti.

Evinde biriken çamaşırı ve suyu gösteren Selma Ataş ise biriken bulaşık ve çamaşırlarını göstererek isyan etti.

İstanbul’dan Kozan’a tatile gelen Erol Okuyucu, bayram tatilinin rezil olduğunu, çamaşırlarını yıkamak için araçla başka yerlere taşıdıklarını ifade etti.

MUHTARLAR SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR

Ağlıboğaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk de, 12 bin nüfuslu mahallede vatandaşların isyan ettiğini belirterek, acilen bu sorunun çözülmesini istedi.

Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın, 25 bin nüfuslu mahallelerinde günlerdir vatandaşların kendisini aradığını ve çözüm bulamadıklarını ifade ederek, “Sabahtan bu yana Zeydan Karalar'ı aradım ulaşamadım. Daire başkanını arıyorum ona da ulaşamıyorum. Kozan yetkililerini arıyorum, onlar bakıyor ama 10 gündür su yok. Ben sayın başkan senden asfalt yol istemiyorum. Bizi temsil edenlere sesleniyorum. Yaşam kaynağımız olan suya Allah rızası için çözüm bulun" dedi.

Bağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Alsan ise 5 bin nüfuslu mahallesinde gece ara ara su geldiğini belirterek, tazyik olmadığı için yeterli olmadığını söyledi.

BAŞKAN KARALAR'DAN AÇIKLAMA

Vatandaşların açıklamalarının ardından Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın'ı arayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, su gözlerinde su olmadığını, ekiplerin Kozan'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, su kaynağı gösterilmesi noktasında muhtarların yardımcı olmasını istedi. Karalar, Yedigöze Barajı'ndan alınacak su ile sorunun kalıcı çözüme ulaşabileceğini ifade etti.

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