Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Bingöl'de meydana geldi. Bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle tüp bomba gibi patladı. Patlama üzerine 2 ev kullanılmaz hale geldi. 2 kişinin yaralandığı patlama sonrası incelemeler sürüyor.

2 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlama sonrasında çıkan yangında ise 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde tüp patladı. Patlama sonucunda 2 kişi yaralanırken evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri tarafından evden çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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