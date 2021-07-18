Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa ve İzmir'de hava sıcaklıkları 43 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar da deniz yerine doğayı tercih etti. Hafta sonunu fırsat bilenler iki şehrin il sınırında bulunan Spil Dağı Millî Parkı'na akın etti. Tabii güzellikleri ve endemik bitki çeşitliliğinin yanı sıra il merkezlerinden 10 derece daha düşük sıcaklığa sahip parka gidenler, temiz havanın tadını çıkardı. Manisa'da oturan Hüseyin Özçay "Aşağıda baya terliyoruz, burası güzel ve serin. İyi ki gelmişiz, günün en sıcak saatlerini burada serinleyerek geçireceğiz” dedi. Ailesiyle birlikte gelen Mehmet Demirtaş "Sıcaktan kaçtık. Burası oldukça serin" diye konuştu.



"SAHİL ÇOK KALABALIK"

İzmir'de ikamet eden Güray Öpöz de “İzmir’de inanılmaz boğucu bir sıcak var. Dolayısıyla buraya nefes almaya geldik, iyi de yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü deniz kenarları daha sıcak ve çok kalabalık. Hem kalabalıktan kaçtık hem de biraz serinleyelim diye geldik. Ortamdan çok memnunuz, serin serin piknik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.



Meteoroloji duyurdu! Aşırı sıcaklar geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde hava sıcaklıklarının artacağını açıkladı. Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olmasının beklendiği duyuruldu.