Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu belirtilen kişinin akrabalarını sürekli tehdit ettiğini, uygunsuz yerlerini gösterdiğini belirten Ömer Ali Şahin son olarak cep telefonu kamerası ile 3. kata fırlatılan baltayı ve satırla tehdit edildiği anları kayıt altına aldı.

İki aydır sürekli olayların devam ettiğini, defalarca şikayetçi olduğunu fakat yeğeninin hiç bir ceza almadığını belirten Ömer Ali Şahin, '' Videoda zaten her şey açık ve net şekilde görülüyor. Şahıs madde bağımlısı, madde satıcısı, sicili bozuk olan ve pandemi sebebiyle şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktı. Aynı zamanda bizim akrabamız oluyor. Uzun süredir sürekli bir saldırı halleri var. Eve balta fırlatmasından mı, silah çekmesinden mi, yoksa sürekli tehditler savurmasından mı, evdeki çocuklara, kadınlara uygunsuz yerlerini göstermesinden mi, yoksa mahallede uyuşturucu satmasından dolayı mahallede sürekli farklı araçların girip çıkmasından mı, hangi birinden bahsedeceğimizi bilemiyoruz açıkçası" dedi.

"BİRİLERİNİN CANI YANMADAN CEZA VERSİNLER"

Şahin, durumun iki aydır devam ettiğini beliterek, "Son günlerde iyice dozunu arttırdı bu olayların. Biz suç duyurusunda bulunduk. Ancak durumla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Çünkü bu tür olaylar basit suçlar olduğu için pandemi sürecinden de yararlanıldığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Her gün aynı evin içerisinde yengemiz var. İki tane yeğenim var. Birisi 5 yaşında, biri dokuz yaşında. Kapının önüne çıkartmaya korkuyoruz. Herhangi bir saldırı olur, herhangi bir rehin alma olur yada yaralamalar olur gibi sıkıntılar yaşıyoruz.

Bugün hepimiz işinde gücünde insanlarız. Sabah işe çıkıp geldiğimiz de aklımız sürekli orada kalıyor. Bugün bakkala giderken bile acaba karşılarına çıkacaklar mı diye ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerekli mercilerden bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Ama herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. Bu olaylara şahitlik eden bir çok insan var. Bütün mahalleli şahit ve şikayetçi. Bir sürü görüntü var elimizde. Fakat adam hala yapacağından geri kalmıyor. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Birilerinin canı yanmadan lütfen bu tarz kişileri kontrol altında tutsunlar ve gerekli cezaları versinler'' dedi.

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