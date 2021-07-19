Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Cumartesi gecesi Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Sulubahçe sahilinde meydana geldi. 100’e yakın bir kalabalığın sahilde parti yaptığı iddia edildi. Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kıran kalabalık, şemsiyeleri de yakarak çevreye zarar verdi. Sabaha kadar içki içip, çevreye zarar veren kalabalığın yaptıkları Bozcaada Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında ‘Nasıl parti güzel miydi? Yazık, çok yazık’ notuyla paylaşıldı.

Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, çevreye zarar veren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Geyikli-Bozcaada arasına feribot yetişmiyor Havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler yazlık yerlere akın etti. Bu durum sonrası Geyikli-Bozcaada güzergâhına yarın 19 ek feribot seferi konuldu.