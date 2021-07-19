Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söğütlü köyünde yaşayan Sadık ve kardeşi Mehmet Topal, kurbanlık almak için il merkezindeki kurban pazarına geldi. Kardeşler, aldıkları boğayı kamyona yükleyip köylerine götürdü. Kurbanlık boğa, kamyondan indirildikten sonra sahiplerinin elinden kaçarak denize atladı. Bunun üzerine ikili, kıyıdaki kayıklardan birinin sahibinden izin alarak denize açıldı. Topal kardeşler, yanına yaklaşarak boynundaki ipten yakalamayı başardıkları boğayı kıyıya çıkardı.



Kurbanlık dana su kuyusuna düştü Muğla'da su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.



Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler, kurbanlık alımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.