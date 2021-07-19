Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Boyalı köyünde iki grup arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışma, tarafların ilçe merkezinde karşılaşmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı büyük kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de 'omuz atma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan 5 şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Husumetliler sokak ortasında kavga etti: Yaralılar var Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi aldığı darbelerle yaralandı.
Hayvan otlatma kavgasında 8 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen olayda hayvan otlatma yüzünden kavga çıktı, 8 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Boyalı köyünde iki grup arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışma, tarafların ilçe merkezinde karşılaşmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı büyük kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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