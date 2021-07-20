Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi Timur Caddesi'ndeki 976. Sokakta meydana geldi.

GARAJDA ÇIKAN YANGIN OTOMOBİLE SIÇRADI

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tandırlıkta çıkan yangın garajda bulunan bir otomobile sıçradı.

MAHALLELİ DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, söndürme işlemini kısa sürede tamamladı.

Soğutma çalışmalarının ardından da Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

13 büyükbaş hayvan yangında telef oldu Mersin’in Tarsus ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

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