Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Manavgat’ın Hatipler Mahallesi Kızılağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.’nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan 29 yaşındaki Ahmet Gönen dün akşamüzeri bisikleti ile Hatipler Mezarlığına geldi ve yürüyerek mezarlığın diğer tarafındaki ormanlık alana gitti.

ÖZÇEKİM YAPARAK HABER VERDİ

Burada özçekim yapıp kayınvalidesine gönderen ve intihar edeceğini söyleyen Gönen'in mesajı üzerine durumdan haberdar edilen mahalle muhtarı Ahmet Aksoy komşuları uyararak Gönen’i arama çalışması başlattı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Gönen' saat 20:00 sıralarında çam ağacına asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısınin incelemesinin ardından Gönen’in cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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