Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın büyüdü ve etrafına sıçradı. Çıkan yangında 3 ev, 1 samanlık, traktör ve römork alevlere teslim oldu. Sadık Gökçe'ye ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler Edip Uludoğan'a ait eve ve başka bir eve sıçradı. Yangını gören köylüler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler evlerde bulunan eşyaları yanmaması için dışarı çıkardı.



ÇIKAN PATLAMA KAMERALARA DA YANSIDI

Ekiplerin yangına müdahale ettiği esnada evlerden birinde patlama oldu. Patlama anında yangına müdahale edenler büyük bir korku yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde paniğe kapılan vatandaşların kaçma anı da yer aldı. Patlamanın ardından etrafa saçılan kıvılcımlar yangın bölgesinin yan tarafındaki tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Köydeki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında Sadık Gökçe'ye ait 2 ev ve Edip Uludoğan'a ait 1 ev, 1 samanlık, traktör ve römork yandı.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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