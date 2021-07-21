Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Adana'da meydana geldi. Bir şahıs, kız alıp verme meselesi yüzünden amcasıyla ve kuzeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine tüfekle amcasının ve kuzeninin üstüne kurşun yağdıran zanlı olay yerinden kaçtı.

POMPALI TÜFEKLE KURŞUN YAĞMURU

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız alıp verme meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonucunda Haldun D., amcasının oğlu İsmail D. ve amcası Tayyip D.’ye pompalı tüfekle defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.



OLAY YERİNDEN 10 METRE UZAKLIKTA YAKALANDI

Seyhan Araştırma Ekipleri, olayı gerçekleştiren Haldun D.’nin fazla uzağa gidemeyeceğini değerlendirerek çevrede arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında Seyhan Araştırma Ekipleri, Haldun D.’yi olay yerinin 10 metre uzağında bir evin içerisinde saklanırken yakaladı. Haldun D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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