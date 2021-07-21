Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan Emir Toprak, yaklaşık 3 yıl önce kız arkadaşından ayrıldı. Toprak, ayrılık sonrası tehdit ve saldırılara maruz kalmaya başladı ve hayatı adeta kabusa döndü. 'kendimi öldüreceğim, senden intikam alacağım, seni hapse attıracağım' gibi söylemlerde bulunan eski kız arkadaşı, bu süreçte mahkemeden birkaç defa uzaklaştırma kararı çıkararak, çeşitli iftiralarla Toprak’ı hapse attırmaya çalıştı. Yapılan bütün suçlamalardan aklanan Toprak, bir süre sonra ise bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Eski kız arkadaşının azmettirdiği iddia edilen üç şahıs, Toprak'ı bıçak darbeleri ile kafasından yaraladı.

MAHKEMENİN KARARI ŞOKE ETTİ

Doktordan darp raporu alarak mahkemeye başvuran Toprak, mahkemenin aldığı karar karşısında ise büyük bir şok yaşadı. Azmettiren eski kız arkadaşının beraat ettiği kararda, bıçaklı saldırganlar ise bin lira para cezası aldı. Alınan mahkeme kararı karşısında "Bıçak darbesi başıma isabet etti fakat farklı bir yere de gelebilirdi. Gözüme gelip kör olabilirdim veya kalbime gelip ölebilirdim. Yaşadığım bu olayın karşılığında ise şahıslara bin lira para cezası verildi" diyerek cezanın yetersiz olduğunu ifade etti.

"TEKRARDAN YARGI SÜRECİNE BAŞVURDUM"

Emir Toprak, eski kız arkadaşının sürekli 'kendimi öldüreceğim, senden intikam alacağım' gibi söylemlerde bulunduğunu ifade ederek kendisini hapse attırmaya çalıştığını ifade etti. "Benim de bu dönemde aşırı derece psikolojim bozulmuştu" diyen Toprak, "Bana dava açıyordu bu dönemde, hakkımda uzaklaştırma kararı çıkartıyordu, bunların hepsinden aklandım. Daha sonra eski kız arkadaşım uzaklaştırma kararında bulunan ev adresim ve telefon numaram olan kısımları kırpmış ve bana saldıran şahıslara göndermiş. O sırada da bir trafik kazası yapmıştım ve elim kırılmıştı. Ben de bu durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. O şahıslar benim açığımı kolladıkları için bu durumu fırsat bilip ellerinde bıçaklarla evimi bastılar. Lüks bir araba ile kapıma geldiler ve beni arabaya bindirmeye çalıştılar. O sırada kendimi savunmaya çalıştım ve şahıslardan birisi cebinden çıkardığı bıçağı bana doğru savurdu. Bıçak başıma geldi ama farklı bir yere de gelebilirdi. Gelen bıçak darbesi hayatıma mal olabilirdi. Olay sonrasında darp raporu aldım ve savcılığa giderek dava açtım. Yaklaşık dava süreci iki yıl kadar sürdü ve bu ay sonuca ulaşıldı. Şahıslara bin TL para cezası verildi fakat azmettiren eski kız arkadaşım beraat etti. Karara itiraz ettim tekrardan yargı sürecine başvurdum" dedi.

"İNSAN HAYATININ DEĞERİ BİN LİRA MI?"

Kendisine yapılan saldırı sonrasında mahkemeye başvuran Toprak, mahkemenin aldığı karara "Bıçak darbesi başıma isabet etti fakat farklı bir yere de gelebilirdi. Gözüme gelip kör olabilirdim veya kalbime gelip ölebilirdim. Yaşadığım bu olayın karşılığında ise şahıslara bin TL para cezası verildi. Azmettiren eski kız arkadaşım ise beraat etti. Bu üç kişinin bana saldırma anından görüntü dahi var. Kamera kaydı olmasaydı eğer bu şahıslar belki bin TL para cezası bile almayabilirdi. Şimdi size soruyorum 'İnsan hayatının değeri bin TL’mi?'" diyerek tepki gösterdi.

Takıntılı eski sevgili erkek arkadaşının ailesinin evini yakmaya çalıştı Denizli’de takıntılı genç kız, eski sevgilisinin ailesinin evine gelerek taş ile saldırdı. Öfkesini alamayan genç kız, ailenin evini kundaklamaya çalışırken komşuların dışarı çıkmasıyla olay yerinden kaçtı. O sırada evde yalnız olan anne ise korkudan polis ekipleri gelene kadar dışarı çıkamadı.