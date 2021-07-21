Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç haber Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkiinden geldi. Nihal G. (35) ile Kardelen G. (16) ve Atakan G. (13) isimli iki kardeş, yüzmek için girdikleri denizde kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahale ile denizdeki 3 kişi karaya çıkartıldı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlıkçılar Kardelen G. ve Atakan G. isimli iki kardeşin hayatını kaybettiği belirledi. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Nihal G. ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kandıra’nın Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarında denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı. Konu ile ilgili Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yaptığı yazılı açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarımızda oluşan tehlike nedeni ile denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen kurallara riayet edelim. Hem kendi hem de ailemizin canını tehlikeye atmayalım” ifadelerine yer verdi.



Piknik faciaya dönüştü, küçük çocuk gölde boğuldu Ailesiyle piknik yaparken yüzmek için göle giren 9 yaşındaki küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.



Denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayboldu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri suda kayboldu.