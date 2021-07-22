Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Tekin idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücü Tekin’in araçta sıkıştığını ve hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILDI

Tekin, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan genç tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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