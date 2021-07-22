Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İsmet Doğuç idaresindeki traktöre aynı istikamete giden Türkmen Kaya idaresindeki marka otomobil arkadan çaptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün arka lastiği koparken otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücülerinden İsmet Doğuç, Türkmen Kaya ile traktörde bulunan Gökçen Doğuç ve otomobilde bulunan Fadime, Hasan, Hava Ealia, Zeynep, Ensar ve Emir Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Gölbaşı- Adıyaman Karayolunun 12. Kilometresinde meydana gelen feci kaza bir petrol istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç sürücü kaza yaptı, araç içinde sıkıştı Bolu’da, kontrolden çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarpan otomobildeki genç sürücü sıkıştığı yerde 1 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: Ölüler ve yaralılar var Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.