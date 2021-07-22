Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serik ilçesi Belek turizm yolunda aynı iş yerinde çalışan ve Serik istikametine giden Ramazan Günal ile Ayşe Günal’ın bulunduğu motosiklete, M.K.'nin kullandığı servis minibüsü çarptı.

15 METRE SÜRÜKLENİP HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Günal olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü oğlu Ramazan Günal, ağır yaralı olarak özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası durumu öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Günal’ın cenazesi Serik devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kaza sonrası soruşturma başlattı.

Bayramın ikinci gününde feci kaza Adıyaman’da Kurban Bayramının ikinci gününde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı.

Genç sürücü kaza yaptı, araç içinde sıkıştı Bolu’da, kontrolden çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarpan otomobildeki genç sürücü sıkıştığı yerde 1 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.