Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu ile ilgili çıklama Validen geldi. Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan kişilerin yer aldığı görüntüleri paylaşması üzerine, göldeki denetlemelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Arslantaş, "Sayın vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 5 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içinde Salda'mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, göl çevresiyle ilgili yasaklara aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen 5 kişiye, 2 bin 135 lira idari para cezası verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ağustos 2020'de Salda Gölü kenarındaki beyaz kumsalda sigara içilmesini, Burdur Valiliği de göl çevresinde çukur açmayı ve çamur banyosu yapmayı yasaklamıştı.



Salda'da dehşet: 1 ölü Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü bu defa acılara sahne oldu. Bir genç gölde boğuldu.



Salda Gölü'ne ziyaretçi akını Salda Gölü, normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Plajlarda güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, yöresel ürün stantlarından da alışveriş yaptı.