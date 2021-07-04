Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde acı bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen 15 yaşındaki Mehmet Yayla, saat 13.30 sıralarında göle girdi. Bir süre sonra gözlerden kaybolan çocuğun ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Antalya’dan Deniz Polisi Sualtı Arama Kurtarma ve Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.



CESEDİ 6 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucu 6 metre derinlikte Yayla'nın cesedi bulundu. Evlatlarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Mehmet Yayla’nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Salda Gölü UNESCO yolunda Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün UNESCO Doğal Miras Listesi’ne alınması için çalışma başlatıldı.



Salda Gölü'ndeki renk değişikliğine ilişkin açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğinin bölgede yürütülen koruma projesinden kaynaklandığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.