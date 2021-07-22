Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşiyle yaklaşık 2 ay önce boşanan İ.G., çocuğunu birkaç günlüğüne almak için yakınları ile birlikte eski eşinin babası olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun’un evine geldi. Bir süre sonra İ.G. ile Olgun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.G., yanında bulunan bıçağı çıkararak Süleyman Olgun’u bıçakladı. Olgun’un yanı sıra evde bulunan akrabalarından damadı İlhan Çiçek, Efendi Gürbüz, oğlu Nail Olgun ve Cihan Gürbüz de yaralandı.

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Süleyman Olgun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olgun’un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Olgun’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye gönderildi.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken olayın ardından gözaltına alınan İ.G. ve yanında bulunan annesi A.G., babası H.G., kız kardeşi M.G. Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan İ.G. tutuklanırken, A.G., H.G. ve M.G. ise serbest bırakıldı.

Boşanmak üzere olduğu karısının kardeşini vurdu Karaman'da meydana gelen olayda eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir kişi kayınbiraderini kurşunladı.

Boşanma davası yüzünden, avukat ile kardeşini öldürdüler Şanlıurfa'da boşanma sebebiyle çıkan kavga avukat ve kardeşinin sonunu getirdi. 2 kardeş kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.