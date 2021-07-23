Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan işadamı Bedrettin Çağatay Yılmaz (41) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Bedrettin Çağatay Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Hanife Balaban Yılmaz (39), çocukları İbrahim Ediz Yılmaz (9), Elif Mina Yılmaz (6), Tolga Kağan Yılmaz (14) yaralandı.

45 DAKİKA BOYUNCA HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yardıma koşan vatandaşlar tarafından yaralılar otomobil içerisinden çıkartıldı. Bir kamyon sürücüsü aracından inerek hayatını kaybeden Yılmaz’a kalp masajı yapmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’a kalp masajı yapmaya devam etti. Yaklaşık 45 dakika boyunca devam eden ekiplerin tüm müdahalesine rağmen Yılmaz hayata döndürülemedi.

Kazada yaralanan Hanife Balaban Yılmaz ve çocuklarına ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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