Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bayramın son günü sıcak havanın da etkisiyle Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde yoğunluk yaşandı.

DENİZE GİRENLER DE OLDU

Bazı vatandaşlar denize girerken, bazılarının da çimlerde piknik yaptığı görüldü. Sahile gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve piknik yaparak çıkardı.

Sıcaktan bunalan tatilciler sahilde sabahladı Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller, geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor. Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde sabahlıyor.

Yeşilköy'de feci kaza! Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi Yeşilköy’de bir araç billboard direğine çarptı.