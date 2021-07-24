24 Temmuz 2021 hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sinop, Erzurum, Kars, ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SARI VE TURUNCU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayınlanan son rapora göre; yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenirken bu iller için turuncu kodlu uyarı verildi. Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu iller için ise sarı kodlu uyarı verildi.
SICAKLIKLAR KUZEYDOĞU KESİMLERDE ARTACAK
Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, İç Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40