Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram tatilinde acı haberler peş peşe geldi. Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda iki gün önce sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir kişi sağ kurtarılırken geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da denize girerek kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ö.H.C'yi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtilirken, saat 07.05'te cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, vefat edenler için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

DENİZE GİREN 5 KİŞİ KAYBOLMUŞTU

22 Temmuz'da, Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Dün yapılan arama kurtarma çalışmalarında A.A. ve B.M'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı Şile'de denize giren ve dalgalara kapılıp kaybolan 5 kişiden biri kurtarıldı, birinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Şile ve Sarıyer'de denize girmek havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle yasaklandı.

Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler Şile'ye akın etti Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların tercihi Şile oldu. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için Şile'ye koşan tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.