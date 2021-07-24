Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay İstanbul'da meydana geldi. İnşaata çalışmaya gelen işçiler 11. katta çalışma arkadaşlarını boynundan asılı halde ölü olarak buldu. Şoke olan arkadaşları, arkadaşlarının bilinen bir sorununun olmadığını belirtti.

İŞÇİLER CESEDİNİ BULDU

Olay, dün gece saatlerinde Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi Bahariye Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçiliği yapan Ü.A. (49) isimli vatandaş, çalıştığı inşaatın 11. katında asılmış halde bulundu. İnşaata sabah saatlerinde gelen işçiler, durumu fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ü.A.’nın ölüm haberini alan yakınları inşaat alanına geldi. Ceset, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Hayatını kaybeden Ü.A.’nın arkadaşı Galip Akçıoğlu, "Dün akşam birlikte oturuyorduk. Çay içtikten sonra işime gidiyorum dedi. Gayret neşeliydi. Burada gece bekçiliği yapıyordu. Bildiğimiz kadarıyla en ufak sıkıntısı yoktu. Eşinden ayrıydı. 2 gün önce çocuğu Ordu’ya gönderdi. İntihar edeceğini düşünmüyorum. Psikolojisi bozuk değildi" dedi.

Şantiye bekçisi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu Erzincan'da bir inşaat alanında görev yağan bekçi inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.