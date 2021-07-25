Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delta varyantı sonrası koronavirüsteki bulaşım hızının artması sonrası vaka sayılarının arttığı bugünlerde peş dedirten bir olay Kırıkkale'de yaşandı. Ekiplerin ısrarlı uyarılarına rağmen bir şahıs maske takmayı kabul etmeyip, "yaz cezamı" diyerek çıkıştı. Bunun üzerine ekiplerin bin 50 lira ceza yazdığı şahıs muhabirlere de tepki gösterdi.

"MASKEMİ DÜŞÜRDÜM" BAHANESİ

Korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka sayısında en yüksek illerden biri olan Kırıkkale’de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı 65,30'dan 99,11'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan iller arasında Kırıkkale'nin de bulunduğunu açıkladı. Kentte yükselen vakalar karşısında denetimleri de artırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Merkezi ekiplerince, Covid-19 denetimleri gece geç saatlere kadar sürdü. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve parklarda maske kontrolleri yapıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. “Masken yok, maskemi düşürdüm” gibi bahane üretenlere de maske dağıtıldı. Maskesiz dolaşmalarına izin verilmedi. Bazı vatandaşların da maskelerini çene altı ve kollarına taktığı dikkat çekti.

"YAZ CEZAMI"

Atatürk Bulvarı üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın ise ekiplerin uyarısına aldırış etmedi. Israrla maskesini takmak istemeyen kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ajans muhabirine de “ceza yazdırıyorum, çeker misin onu benden” diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca, kafe işletme sahiplerine de uyarı yapan ekipler, akraba olmayan müşterilerin 60 santimetrelik mesafe kuralına uymalarını istedi.

Metrobüste ilginç maske tartışması Metrobüste ilginç maske tartışması çıktı. Maskesi çenesinde olan bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan yolcu ile tartışma anı kameraya yansıdı.

İstanbul metrosunda maske tartışması İstanbul'da, metroda maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyen bir genç ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

"Maske tak" diyen berbere makas sapladı Zonguldak'ta bir berber ile müşterisi arasında maske yüzünden tartışma çıktı. Olay, hastanede sonlandı.

Maske takmayı reddeden kadın sözleriyle 'pes' dedirtti Bolu'nun en işlek caddelerinde birinde maskesiz gezen kadın polis tarafından gözaltına alındı. ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ sorusuna verdiği cevap ise 'pes'dedirtti.