Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 sokakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, elindeki el bombası şeklindeki cismi akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından büyük panik yaşayan istasyon çalışanları durumu polise ihbar etti.

BOMBA İMHA EKİPLERİ GELDİ

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, akaryakıt istasyonuna bomba imha uzmanı ekipleri gelerek çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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