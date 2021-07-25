Feci haber Trabzon'un Ortahisar ilçesinden geldi. Yenicuma Mahallesi TOKİ konutlarındaki apartmanın 11. katında yer alan evlerinin balkonuna çamaşır askmak için çıkan H.N.Ç (15), dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 yaşındaki çocuk 3’ncü kattaki balkondan düştü Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sadece kolunun kırıldığı belirlendi.
Balkondan düştü sanılıyordu... Korkunç gerçek Kayseri'de geçen sene, balkondan kazara düşerek öldüğü sanılan kişinin, hasmı tarafından balkondan atıldığı ortaya çıktı.
"Balkondan düştü" ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı Sivas’ta 1,5 yaşındaki çocuk, babasının kuzeninin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Bir çocuğun balkondan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis, küçük çocuğun minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.
Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü
Trabzon'da meydana gelen olayda 11.kattaki evlerinin balkonuna çamaşır asmak için çıkan genç kız dengesini kaybederek düşünce canından oldu.
Feci haber Trabzon'un Ortahisar ilçesinden geldi. Yenicuma Mahallesi TOKİ konutlarındaki apartmanın 11. katında yer alan evlerinin balkonuna çamaşır askmak için çıkan H.N.Ç (15), dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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