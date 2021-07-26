Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

43 ilin geçiş güzergâhında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 9 günlük tatil sonrası araç yoğunluğu yaşandı. Tatili memleketlerinde geçirmek isteyenler Kırıkkale yolunu kullandı. Bu süreçte bölgeden yaklaşık 2 milyon araç geçti. Bu, geçen bayramlara göre yüzde 40 daha fazla trafik yoğunluğu oluşturdu. En yoğun gün ise bayramın 4. günü yaşandı. Yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği Kırıkkale'de ölüm ise yaşanmadı.



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Öte yandan, 9 günlük süreçte İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 76 ekip ve 250 personel yollarda nöbet tuttu. Helikopter ve "drone" ile de havadan denetimler gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.



Kırıkkale'deki 'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu Bayram tatilinden erken dönmek isteyenler aynı anda yola çıkınca yine trafik oldu. Özellikle kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluk başladı.



43 ilin kilit kavşağından bayram tatili boyunca 434 bin araç geçti Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’deki ’kilit kavşak’tan Kurban Bayramı tatili boyunca 434 bin 148 araç geçiş yaptı. Bölgede meydana gelen trafik kazalarında 42 kişi yaralanırken, can kaybı yaşamadı.