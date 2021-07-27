Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Konak ilçesinde bir işletmeci, koronavirüs aşı çalışmalarına destek vermek için işletmesinin girişine “Aşı olmayan giremez” yazısını astı.

"AŞI OLMAYAN MÜŞTERİLERİMİ KABUL ETMEYECEĞİM"

Müşterilerinin genel anlamda bilinçli olduğunu fakat gerekirse cep telefonu aracılığıyla aşı durumlarını da kontrol ettiğini ifade eden Özçakar, “1,5 senedir çektiğimiz bu eziyetin aşıyla son bulacağını düşünüyoruz. Aşı olmasaydı ne olacağımız belli değildi. Bizim gibi milyonlarca insan ciddi bir sefalet sorunu yaşayacaktı. Bende bugün aşılama çalışmalarının yaygınlaşması için aşı olmayanları müşteri olarak kabul etmeyeceğimi vurguladım ve amacım bu kampanyaya destek vermek” dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZİN ÇOĞU BİLİNÇLİ İNSANLAR"

Aşılamanın yaygın şekilde yapılarak virüs illetinin son bulmasını bekliyoruz diyen Özçakar, “Müşterilerimizin önemli bir kısmı ise uygulamamızı olumlu bir şekilde karşıladı. Müşterilerimizin çoğunluğu bilinçli insanlardan oluşuyor ve HES kodu sorgulama durumuna gerek kalmıyor. Müşterilerimizin hepsi aşılanmış olarak geliyorlar ve onlara sorunsuz hizmet veriyoruz” diye konuştu.

"HEM KENDİMİZİ HEM BAŞKALARINI KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Arkadaşları ile birlikte restorana gelen müşteri Nimet Altınlılar (61) ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altınlılar, “Mekana girerken “Aşı olmayan giremez” yazısını gördük ve bu durum arkadaşlarımla benim çok hoşuma gitti. Tüm dünyada geçerli olan bir uygulama ve ülkemin de tüm işletmelerinde uygulanmasını istiyorum. Hem kendimizi hem de başkalarını korumamız gerekiyor. Sadece bu tür mekanlarda değil toplumsal olarak bulunan hiçbir ortamda aşı olmadan bulunmamak gerekiyor. İnsanların bilinçli olması ve birbirimize saygılı olmamız lazım. İşletmeci arkadaşları tebrik ediyorum. Aşı olalım lütfen” şeklinde konuştu.

Bakan Koca'dan aşı ve tedbir çağrısı Sağlık Bakanı Koca, tedbirin elden bırakılması ve aşının ihmal edilmesi durumunda, salgının beklenenden çok daha fazla uzayacağını söyleyerek dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Koca: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Kontrolü ele alalım." ifadelerini kullandı.