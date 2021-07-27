Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Sarıyer'de yaşandı. Gece saatlerinde bir kadınla evinde eğlenen şahıs, sebeb, bilinmeyen bir tartışma sonrası bıçaklı saldırıda bulundu. Kadının ölmesi üzerine evden kaçarak başka bir evin bodrumuna saklanan şahıs eşini arayıp cinayet işlediğini söyledi.

POLİSE KOMŞULAR HABER VERDİ

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binadaki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, Özer Ağaoğlu (46), gece geç saatlerde Fatma Keke (53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı. Kadının çığlık seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri Fatma Keke'nin öldüğünü belirledi.

BAŞKA BİR BİNANIN BODRUM KATINDA BULUNDU

Sarıyer İlçe Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özer Ağaoğlu'nu olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında yakaladı.

EŞİNİ ARAYI İTİRAF ETTİ

Mahalle sakinlerinden bir kadın, “Olayın kaçta olduğunu bilmiyoruz ama eşi geldi, eşine kendisi haber verdi. Eşine ben birini öldürdüm polislere haber ver. Eğer yaşıyorsa da sağlık ekiplerine haber ver demiş. Böyle bir şey hayatta beklemezdik” dedi.

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