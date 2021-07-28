Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 84 yaşındaki Ahmet Okcanoğlu’ndan bir süredir haber alamayan komşuları konuyu polise bildirdi.

BİR SÜRE ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekibi, evde yapıtıkları incelemede yaşlı adamın bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Tek başına yaşadığı evde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma devam ediyor.

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