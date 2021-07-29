Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlardan bazıları, İran askerlerince dövüldükten sonra Türkiye sınırına bırakıldıklarını öne sürdü. Kimi zaman araçlarla kimi zaman da kilometrelerce yürüyerek önce İran'a, oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenler, yol güzergâhında akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor. Sınır hattında alınan tedbirler dolayısıyla yakalanmamak için dere yataklarından görüş mesafesinin olmadığı zamanlarda gruplar hâlinde Türkiye'ye giriş yaptıklarını anlatan göçmenler, yüksek ücretler ödedikleri insan kaçakçılarıyla "imo" uygulaması üzerinden sesli mesaj yoluyla haberleştiklerini "WhatsApp"tan paylaşılan konum bilgileriyle yönlerini bulduklarını belirtiyor.

KAFALARINA SİLAH DAYADILAR

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparak Van'a gelen Afganistanlılardan Gülap Cemili, ülkelerindeki sıkıntılar sebebiyle İran'a göç ettiklerini, yakalandıkları İran askerlerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını söyledi. İran askerlerinin kendilerine işkence yaptığını söyleyen Cemili, şöyle konuştu:

Bazı arkadaşlarımızı öldürdüler. Bazılarımızın kıyafetlerini, paralarını aldılar. İran askerleri bizi döverek Türkiye sınırına bıraktı. Kaçakçılar bize WhatsApp’tan konum attı ve 'bu konuma gideceksiniz' dediler. Onlar bizimle gelmiyor, imo programı üzerinden ses kaydı gönderiyorlar, görüşmeleri tespit edilmesin diye numaradan aramıyorlar. Herkes perişan durumda, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Afganistan'da savaş var. Orada duralım, savaşalım ama kimle savaşalım o belli değil, kardeş kardeşi öldürüyor. Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran’da da 'burası sizin ülkeniz değil' diyerek dövdüler ve 'Türkiye'ye gidin' dediler. Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. İnsanların kafasına silah dayıyorlar.

PARA VE TELEFONLARINI ALDILAR

İran'da kendilerini yakalayan güvenlik görevlilerinin elbiselerini, para ve telefonlarını aldığını öne süren Muhammed Tenha da şunları söyledi:

Dört gündür ekmek yemedim. 45 gündür yürüyoruz. Buraya vardık. İran'da bizi tuttular, 3-4 gün karakolda kaldım. Sonra bir belge verdiler ve '5 gün içinde İstanbul'a mı Afganistan'a mı nereye gidersen git. Eğer 5 gün sonra seni tutarsak çok zarar veririz' dediler. Ondan sonra bizi serbest bıraktılar. Sınırdan Türkiye'ye geldik. İstanbul'a gitmek için İran'da göçmen kaçakçılığı yapan kişilere para verdik. Ben 1.200 dolar, bir arkadaşım 1.500 dolar verdi. Önceden arkadaşlarla telefonla konuşuyorduk ancak polisler İran'da paramızı ve telefonlarımızı alıp ateşe verdiler. Bizi burada bırakıp gittiler. Bugün bir kamyonda 220 kişi uyuduk.

OY VERDİĞİ PARMAKLARINI KESTİLER

Afganistanlı Şahidullah Afgan "Eşref Gani'ye oy verdim dediğim için 'hangi parmağınla oy kullandın' dediler ve parmaklarımı kestiler. Kaçarak Türkiye'ye geldim" dedi.

Hassen Kosar de Pakistan ve İran askerlerinin yakaladıkları göçmenlere zulüm yaptığını öne sürdü. İran askerlerine görünmemek için gece gizli yollardan geldiklerini anlatan Kosar "Kaçakçılara 1.200 dolar verip geldim. Ülkemizde savaş var, hangi tarafın yanında yer alsan diğer taraf öldürüyor. Biz ölmek istemiyoruz, bu nedenle de kaçtık" ifadelerini kullandı.

Said Muhammed Us ise Taliban'ın Afganistan'da her yeri ele geçirdiğini, her yerde savaşın olduğunu belirterek "Ben de ailemle kaçmak zorunda kaldım. Pakistan üzerinden İran'a geldim. Araba olmadığı için yaya geldik. Yaklaşık 10 gün İran'da kaldım. İran'da çalışmak istedik ama bizi kovdular. Ekmek bile vermediler. İran askerleri bizi dövdü, bir arkadaşımızı öldürdüler" şeklinde konuştu.

Yunanistan'dan Avrupa'ya mektup: Mülteciler Türkiye'ye gönderilsin Yunanistan, Ege adalarında bulunan göçmenlerin acilen Türkiye'ye gönderilmesi için Avrupa Birliği'nden destek istedi.

Erdoğan'dan Suriyeli mülteciler mesajı: Katillerin kucağına atamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamalarına "Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum. Şu anda bunlar bize sığınmışlar 'elaman' diliyorlar. Bu 'elaman' dileyenlere 'Hadi geldiğiniz yere dönün' diyemeyiz" şeklinde cevap verdi.