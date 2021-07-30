Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan hava sıcaklığı ile birlikte peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından Gaziantep'te önlemler alındı. Vali Davut Gül, kentte 15 gün boyunca ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yangınların son durumunu açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Orman yangını çıkarmak için gelen 2 terörist yakalandı Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.