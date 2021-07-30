Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde sıcak havaların etkisini göstermesi ve orman yangınlarının artması ile birlikte birçok ilde önlemler alınıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasaklandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır."

Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 15 gün boyunca ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.