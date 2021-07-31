Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Son alınan bilgilere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YERLEŞİM YERLERİNE 150 METRE UZAKLIKTA

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiklerini duyurdu.

Adana Kozan'daki yangın kontrol altına alındı Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce başlayan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.