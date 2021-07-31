Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 30 Temmuz'da Gölbaşı ilçesinde yabancı uyruklulara yönelik uygulama yapıldı.
ARACI ETTİKLERİ BELİRLENEN 2 KİŞİ DE YAKALANDI
Yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen ile bu kişilere aracılık ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.
Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü Afganistan'ın doğusundaki Pakistan sınırında bulunan Nuristan vilayetinde yaşanan sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti.