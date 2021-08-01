Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde artış gösteren orman yangınları nedeniyle vatandaşlar adeta teyakkuza geçti. Ülke genelindeki çok sayıda çıkan yangınlarda küle dönen ormanlar nedeniyle üzüntüye boğulan vatandaşlar alevlere karşı daha da duyarlı hale geldi.

KÖMÜR DEPOSU ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle 218 sokak üzerinde bulunan bir kömür deposu arka kısmındaki apartman boşluğunda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Çevre apartmanda oturan vatandaşlar da evlerinden gerek kovalarla su atarak, gerekse hortumla su sıkarak itfaiye ekiplerine destek oldu. Alevler vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kömür deposuna sıçramadan söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı

Bodrum’da yangın durmuyor, Belediye Başkanı'ndan halka çağrı Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlar makilik alanda yayılmaya devam ediyor. İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı. Yangının Aras, Mazı ve Çökertme'yi tehdit ettiğini belirten Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, "Herkesin çok dikkatli olması lazım. Burada nefes almakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bodrum Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu.

Bakan açıkladı: 107 yangından 98'i kontrol altında Orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Pakdemirli, 107 yangından 98’ini kontrol altına alındığını söyleyerek, 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü açıkladı.