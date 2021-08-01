Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün için Siirt'ten İstanbul'a gidenleri taşıyan Seyithan İ. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Malatya'da kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada, Lalihan A. (52), Gülsün A. (68), Sadiha A. (20), Mehmet Emin İ. (29), Mustafa A. (5) , Zehra A. (6) , Bedirhan A. (5), Abdullah A. (45), Habibe A.(37), Zehra A. (6), Abdurrahim A. (7) ve Cünetti D. ( 58) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 can kaybı Düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Aydın'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü Aydın'da meydana gelen feci kazada otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.