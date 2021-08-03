Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da en son 2017 Ağustos ayında 43,8 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık rekoru, 2 Ağustos 2021 tarihinde ölçülen 44 derece ile kırıldı. Son günlerde birçok noktada yaşanan yangınların ardından ülke genelinde teyakkuza geçilirken, Aydın Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

VALİLİKTEN YANGIN UYARISI

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları ile birlikte yangınlarda da artış yaşanması ihtimaline karşı vatandaşları uyaran Aydın Valiliği, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Artan hava sıcaklıkları orman yangını için risk oluşturmaktadır. Bu dönemde alınan kararlara uyarak ormanların zarar görmemesi için dikkatli olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok noktada yaşanan orman yangınları ile mücadele devam ederken, Aydın genelindeki tüm ormanlık ve mesire alanlara giriş çıkışlar yasaklandı.

Uzmanlardan yangınlardan etkilenen Kızılçam ormanı için umutlu görüş Kızılçam ve maki türlerinin yangına karşı önemli bir dayanıklılık mekanizmasına sahip olduğunu belirten uzmanlar, bu türün ekosisteminin yenilenmesi konusunda umutlu olduklarını bildirdiler.

145 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 145’i kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli, Denizli Buldan güney yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı. Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya'daki 9 yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.