Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayıp Gündoğmuş ve Akseki ilçelerine de sıçrayan ve 28 Temmuz tarihinden bu yana geniş bir alana yayılan yangınlar, alevlerin ulaşmadığı bölgelerdeki vatandaşları da harekete geçirdi. Alevler sebebiyle bugüne kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar nedeniyle vatandaşlar olası bir yangın ve kundaklama ihtimaline karşı nöbete başladı. Yangın çıkan bölgelerde vatandaşın tuttuğu nöbete, orman yangını yaşanmayan Antalya'nın batı bölgesindeki Kumluca'da da başlandı. Tedbir amaçlı olarak kendi aralarında örgütlenen vatandaşlar olası bir yangın durumuna karşı 7/24 hazır bekliyor.

'HER YERDE NÖBET TUTUYORUZ'

Mahalle Muhtarı Hayrettin Acar, Manavgat’taki yangınlarda ciğerlerinin yandığını belirterek, "Tüm çoluk çocuk, Erentepe’nin güzel insanları ile birlikte biz de yangın yaşamamak için, Kumluca çukuru yanmaması için 7/24 nöbet tutmaktayız. Manavgat yandı bizler de yanmayalım. Çok kötü bir şey. Geçmişte 2016'da biz bunu yaşadık. Gerçekten Allah kimselere göstermesin. Hep birlikte 7'den 77'ye gece gündüz demeden nöbet tutuyoruz. Dağda taşta her yerde nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

Kemal Uğurlu (70), “Yabancı kimse giremiyor bizim köyümüze. Kolaçan edip bakıyoruz” dedi.

'YABANCI PLAKALARI JANDARMAYA ATIYORUZ'

Nöbet tutan vatandaşlardan 68 yaşındaki Aynur Uğurlu, ormanların yanmaması için gece gündüz nöbet tuttuklarını belirterek, "Yangın olursa hepimiz koşup gidiyoruz. Erentepe halkı olarak ilçe kaymakamlığımıza, jandarma komutanlığımıza, belediyemize, orman işletme müdürlüğümüze ve itfaiye kiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Bilal Demir ise “Yabancı plakalı bir araç gördüğümüz zaman fotoğrafını çekip hemen jandarmaya atıyoruz. Biz Kumluca’daki ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Bir tanesinin bile yanmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Mustafa Gür isimli vatandaş, Erentepe’de yangın nöbeti tutan vatandaşlara dondurma dağıtıyor.

Bakan Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı Sağlık Bakanı Koca, orman yangınlarına ilişkin verdiği bilgilerde, yangından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Uzmanlardan yangınlardan etkilenen Kızılçam ormanı için umutlu görüş Kızılçam ve maki türlerinin yangına karşı önemli bir dayanıklılık mekanizmasına sahip olduğunu belirten uzmanlar, bu türün ekosisteminin yenilenmesi konusunda umutlu olduklarını bildirdiler.