Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Valiliği, dün ölçülen hava sıcaklığı rakamlarını açıkladı. Şehirde en yüksek sıcaklık 44 derece olarak ölçüldü. Bugün ise 45 dereceye kadar yükseldi. Bu kentte bütün yılların ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Aydın'da hava sıcaklıkları en son 12 Ağustos 2017’de 43,8'e kadar yükselmişti.



"SU YETİŞTİREMİYORUM"

Öte yandan bunaltıcı sıcakları sebebiyle vatandaşlar dışarıya çıkmamayı tercih etti. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Bazıları ise yüzlerine soğuk suyu dökerek serinlemeye çalıştı. Vatandaşlardan Celal Kuniç (63), "Bizde bir deyim vardır; temmuz, ağustosta üzüm ve incirlerin olması için çok sıcak olur. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum, bu sıcak öldürmez. İçi buz dolu su şişesi ve gölgelik alana geçerek serinliyorum" dedi. Atatürk Kent Meydanı’nda su satan Ramazan Aslan da "Aşırı sıcaklardan dolayı suya oldukça talep var. Sabahtan beri gerçekten su yetiştiremiyorum" diye konuştu. Yağcılariçi Çarşısı’nda döner ustası olarak çalışan Mehmet Özder (61) de böyle bir havada ateşin karşısında çalışmanın daha da zor olduğunu söyledi.



Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde 3 Ağustos 2021 hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz'de sağanak beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.



3 bölgeye MGM'den sıcaklık uyarısı MGM'den alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği yönünde öngörüde bulunuldu.