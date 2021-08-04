Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan ve ailesi tarafından 5 gün önce kayıp ilanı ile emniyete bildirilen Ahmet Turan Ejderha’nın (19) cansız bedeni Dulkadiroğlu Mahallesi İstasyon Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında bulundu. Sağlık ekiplerince incelemesi yapılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ejderha'nın, cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şile'de denizde kaybolan son kişinin cansız bedeni bulundu Şile'de yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden sonuncunun cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolan kardeşlerin cansız bedenleri gölette bulundu Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde ortadan kaybolan biri 22 diğeri 10 yaşındaki kardeşlerin cansız bedenleri gölette bulundu.