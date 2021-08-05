Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delta varyantının koronavirüsün bulaşım hızını arttırması sonrası, özellikle aşı yaptırmayan vatandaşların kolaylıkla hastalığa yakalanması oranını arttırdı. Vaka sayılarındaki inanılmaz düşüş ibresi yeniden yukarı doğru hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Bu doğrultuda Eskişehir'de düğüne katılan şahıslar koronavirüse yakalandı. Aynı mahalleden 16 kişinin virüse yakalanması tüm mahallenin karantinaya alınmasına sebep oldu.

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLARDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıcakaya ilçesine bağlı 120 haneli Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün organizasyonuna katılan 16 kişilik bir grubun korona virüs testleri pozitif çıktı. Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile temaslı oldukları öğrenilen 25 kişi başta olmak üzere 350 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların HES kodu kontrolü ile mahalleye giriş ve çıkış yapabildikleri öğrenildi.

Ardahan'da 4 köy karantinaya alındı Ardahan'da vakalar arttı, valilik harekete geçti. 4 köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Vaka sayıları arttı, 3 mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının arttığı 3 mahalle karantinaya alındı.

KPSS'ye giren kişi korona çıktı: 30 kişi karantinada Bartın'da KPSS'ye giren 1’i pozitif, 1’i şüpheli iki kişi nedeniyle 30 kişi karantinaya alındı.