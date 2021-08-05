Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi’nde fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki Veysel Gedik bir anda kayıplara karıştı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye AFAD 7 personel, 2 araç, 1 K9 köpeği
HAYAT Arama ve Kurtarma ekipleri 9 personeli, 2 araç
AFGD Derneği 7 personeli, 2 araç, 1 K9 köpeği
ANDA Derneği ise 4 personeli 1 araç ile arama ve kurtarma faaliyetlerine başladı
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yürüyüş yapmak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız, ormanlık alanda iple ağaca asılı olarak bulundu.
Kayıp şahıs, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu Bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs, kardeşi tarafından evlerinin yakınlarındaki bir barakada ölü olarak bulundu.
15 yaşındaki fındık işçisi kayboldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalışan 15 yaşındaki fındık işçisi kayıplara karıştı, çok sayıda ekip seferber oldu her yerde aramıyor...
Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi’nde fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki Veysel Gedik bir anda kayıplara karıştı.
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